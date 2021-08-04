الأرصاد الجوية تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة: الشتاء سيأتي في وقته

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة تؤثر على جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أكثر، كما أن هدوء سرعات الرياح خلال الفترة الماضية يزيد من الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف « شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت تقييم صيف هذا العام مقارنة بـ5 أعوام سابقة، وجرى اكتشاف ارتفاع درجات الحرارة نحو 7 درجات وسط زيادة غير متوقعة، لافتا إلى أن موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، وستنخفض في منتصفه.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العاصمة الأرصاد الجوية، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية تتأثر بها عدة دول منها أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب وشرق أوروبا حيث يجرى تسجيل درجات حرارة قياسية.

ونفى مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العاصمة الأرصاد الجوية، دخول فصل الشتاء هذا العام مبكرًا في منتصف سبتمبر، مؤكدًا أن الشتاء سيأتي في وقته ولكن الفصل المداري حاليًا في السودان أدى إلى تكون سحب رعدية على الحدود المصرية السودانية في الأقصر أسوان وحلايب وشلاتين، وسقطت أمطار بالأمس وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار حتى يوم السبت المقبل بشكل خفيف ومتوسط.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العاصمة الأرصاد الجوية، بالجلوس في أماكن مفتوحة مع التعرض لوقت قصير تحت أشعة الشمس مع زيادة شرب السوائل والمرطبات مع وجود غطاء واقي لمنع التعرض للشمس.