تنفيذ 29 ألف وحدة بـ«سكن لكل المصريين» في حدائق العاصمة

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمشروعات مدينتي بدر وحدائق العاصمة، يرافقهما المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسؤولو الهيئة وجهازي المدينتين والمشروعات.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم بمدينة حدائق العاصمة، بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين، لمتابعة سير العمل بـ1124 عمارة بالمرحلة الأولى تضم 29496 وحدة سكنية، والمشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى، حيث تفقدوا نموذج تأثيث إحدى الوحدات السكنية وأعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق، وعددا من الوحدات السكنية الأخرى بالمشروع.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، أعمال إنشاء مبنى جهاز مدينة حدائق العاصمة، وطالبوا بدفع العمل بالمشروع حتى يتسنى للجهاز أداء الدور المطلوب بالتزامن مع قرب تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالمدينة.

في مدينة بدر، تفقد مسؤولو الوزارة عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع بإجمالي 842 عمارة سكنية، وكذا المرور على أعمال تنفيذ 351 عمارة تضم 8424 وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، والمرور على 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد الوحدات حاليا لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقدوا أعمال تنفيذ العمارات والطرق التى تتم بالمشروعات.

وخلال الجولة، شدد مسؤولو الوزارة، على الشركات المنفذة بالانتهاء من المشروعات في أسرع وقت، والاهتمام بجودة التنفيذ والوقوف على العقبات والتحديات وإزالتها لدفع الأعمال، كما طالب مسؤولو الإسكان، الشركات المنفذة لأعمال الخدمات بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال، حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم السكان لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات.