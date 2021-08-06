تعرف على شروط ومميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من الشروط والمميزات للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن هذه النوعية من المدارس تقدم تعليماً مختلفاً وتؤهل الطلاب لسوق العمل، مؤكدة أنها حريصة على زيادة أعداد هذه النوعية من المدارس حتى يتمكن الطلاب في جميع المحافظات من الالتحاق بها.

تعرف على شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

-اجتياز اختبارات القبول.

-اجتياز المقابلات الشخصية.

-اجتياز الكشف الطبي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن موعد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية عبر الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقيى على «فيس بوك»، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها وعدم مخالفتها.

تعرف على المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

-الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

-فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

-مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

-توفير الزي المدرسي.

-أتوبيسات لنقل الطلاب لأماكن التدريب.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

5- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

8- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

9- مدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية.

10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

12- مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية.

13- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.

14- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

16- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

17- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

18- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

19- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية.

21- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.