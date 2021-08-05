وزير التعليم يكشف عن كتابين مهمين للطلاب

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن منهج «اكتشف» يتكون من كتابين أحدهما خاص بالتلميذ ويرتبط بالجانب التطبيقي للأنشطة، والآخر هو دليل المعلم الذي يحتوي على جميع الإجراءات التدريسية للأنشطة التي يقوم بها التلاميذ التي تشمل المعارف والاستراتيجيات والمهارات المراد تطويرها من خلال الدرس والمرتبطة بنواتج التعلم.

وأضاف «شوقي»، في منشور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن للطلاب معرفة المزيد عن دليل المعلم والاطلاع عليه والفيديوهات الخاصة بمنهج 2.0 من خلال الدخول على بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط.

أساليب التأديب البعيد عن العقاب

وحث وزير التربية والتعليم، كل أولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين والإداريين بضرورة اكتشاف أساليب التأديب البعيد عن العقاب والأذى النفسي والجسدي وممارسات الانضباط الإيجابي للأطفال، من خلال ورشة عمل نهضة مصر مع بنك المعرفة المصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً من خلال هذا الرابط.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة في فترة الإجازة، مثل «البث المباشر» و«حصص مصر التعليمية» وقناة «مدرستنا» و«إدارة التعلم»، موضحًا أن هذه المنصات تدرب الطلاب على طبيعة نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

«التعليم»: تحديث جميع المقررات الدراسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وأوضح «شوقي»، أن هذه المنصات وفرت مراجعات مكثفة للطلاب في فترة الامتحانات ودربتهم على طرق الأسئلة الجديد، لافتًا إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أنها حريصة على تحديث جميع المقررات الدراسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لمواكبة احتياجات العصر من خلال إضافة مناهج جديدة لصقل مهارات الطلاب.