كيف تواجه ارتفاع درجات الحرارة؟.. خبير صحة يجيب

شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية تشهد درجات الحرارة ارتفاعا خلال الأيام المقبلة، دون أن يظهر في الخرائط الصادرة عن الأقمار الصناعية أي مؤشرات بشأن انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وقدم أحمد شوقي، خبير الصحة والتغذية بالبحر الأحمر روشتة للتعامل مع درجات الحرارة للمواطنين الذين لم يتح لهم الذهاب للشواطئ، حيث إن الشواطئ ليست الملجأ الوحيد هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أحمد شوقي في حديثه لـ«الوطن»، أن الهرب من ارتفاع درجات الحرارة يتطلب عدة إجراءات من بينها الحفاظ على مستوى مناسب من الترطيب، مما يعني أنك ستحتاج إلى استهلاك المزيد من الماء والسوائل الطبيعية أكثر مما تفعل عادة عندما يكون الجو حارًا، والحرص على تناول الأطعمة الطازجة التي لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.

وأضاف أن العطش هو أولى علامات للجفاف فيجب أن تشرب كميات كافية من السوائل قبل أن تشعر بالعطش للوقاية من الجفاف فى الحر الشديد، وحذر قائلا: «لا تأكل وجبات كبيرة غنية بالبروتين، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة التمثيل الغذائي وتدفئ الجسم»، وطالب بالابتعاد نهائيا عن الإجهاد المفرط خلال الطقس شديد الحرارة.

وأوضح خبير الصحة والتغذية أنه يجب أن تستخدم اطعمة لاتحتاج للطهى أو شواية خارجية للطهي فستتوقف عن إضافة حرارة إلى منزلك، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الموقد والفرن إلى توليد كمية هائلة من الحرارة التي تظل في المنزل.