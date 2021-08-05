بالتفاصيل.. تعرف على خطوات التحويل إلى المعاهد الأزهرية

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات التحويل إلى المعاهد الازهرية، من وزارة التربية والتعليم، وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، ضوابط وشروطا في الصفوف الدراسية التي يتم التحويل منها وإليها.

ويقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الطلاب المنقولين للصف الثاني الابتدائي، والطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2022م، مع عدم جواز التحويل بالمرحلة الثانوية بجميع صفوفها.

خطوات التحويل إلى المعاهد الأزهرية

وأكدت أن من خطوات التحويل إلى المعاهد الأزهرية، يتم امتحان طلاب صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية في القدر المُقرر حفظه من القرآن الكريم شفويًّا على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن سبعين في المائة.

وشملت خطوات التحويل إلى المعاهد الازهرية، ضرورة الوضع في الاعتبار أن امتحان الطلاب الراغبين في التحويل من الصف الثاني وكذا الصف الثالث الإعدادي في القرآن الكريم سيكون شفويًّا.

العلوم الشرعية والعربية المقررة على الطلاب المحولين لـ الأزهر

وأوضحت أن العلوم الشرعية والعربية المقررة على طلاب الصف المحولين إليه بالمعاهد الأزهرية فسيكون امتحانها تحريريًّا، ويضاف إلى ذلك امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على طلاب المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة في التحويل إلى هذه النوعية من المعاهد، وفي كل الأحوال تطبيق معايير السن المعمول بها في المعاهد الأزهرية على الطلاب الراغبين في التحويل إليها من وزارة التربية والتعليم.

تحويل الصفوف الابتدائية بالأزهر الشريف

يتم تحويل طلاب صفوف المرحلة الابتدائية المنقولين من الصف الثاني إلى السادس، والأول والثاني والثالث المنقولين من المرحلة الإعدادية المقيدين بها للعام الدراسي 2021/2022 م بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف.

ومن ضمن خطوات التحويل للمعاهد الأزهرية، أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل إليها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن، ويراعي في التحويل الالتزام بالصفوف المشار إليها بالبند الأول من هذا الاتفاق، شريطة الالتزام بالكثافة بين الجانبين، وأن يقدم الطالب المحول بيانًا بالكثافة من الجهة المحول إليها للتحقق من سماح الكثافة بالنقل.

وعن خطوات التحويل للأزهر جاءت كالتالي:

1- يرفق بطلب التحويل من الأزهر بيان إلكتروني لتدرج الطالب المرحلة المقيد بها موضحًا به حالته (ناجح راسب).

2- الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب (عامين) في المرحلة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج منازل بعد تسلمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

3- يتم تحويل الطالب من الأزهر إلى التربية والتعليم أو العكس بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (راسب/ ناجح) بالعام الدراسي 2021/2022م، بمراعاة المواعيد المقررة.

4- يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب بداية، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب مع مراعاة المواعيد المقررة.

5- التنبيه المشدد على السادة المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون تاريخ النموذج واضحًا؛ وإلا فلن يعتدّ بطلب التحويل.

6- يتم تقديم وتسجيل طلب التحويل من المعاهد على البرنامج الإلكتروني المعد لذلك الغرض.