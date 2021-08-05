بتوجيهات رئاسية.. «الزراعة» تواصل الحصر التصنيفي لأراضي الدلتا

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدقيق المساحات الإضافية وقدرها 400 ألف فدان لضمها إلى المساحة الأصلية في مشروع الدلتا الجديدة، يواصل الفريق الفني من وزارة الزراعة، حصر وتصنيف وتقييم التربة لأراضي المشروع، موضحا أنّ يضم نحو 50 من الخبراء والمتخصصين والباحثين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتحسين الأراضين وبالاشتراك مع الأساتذة والباحثين من كليتي الزراعة بجامعتي القاهرة والإسكندرية.

ويتولى الفريق إجراء وتنفيذ الأنشطة الحقلية والميدانية والمعملية، لإعداد دراسات حصر وتصنيف وتقييم التربة لمساحة الـ400 ألف فدان جديدة إضافية في امتداد مشروع الدلتا الجديدة، إضافة للمساحات التي سبق حصرها والمساحات المخصصة لمشروع مستقبل مصر ومشروع جنة مصر وجهاز الخدمة الوطنية، وذلك استكمالا للمساحة المستهدفة في المشروع القومي العملاق.

وأضاف القصير أنّ القيادة السياسية تسعى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى أنّ مشروعات استصلاح الأراضي تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وهناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.

يذكر أنّ المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان كمشروع تنموي متكامل، يستهدف زراعة نحو مليون فدان منه في المرحلة الأولى، اعتمادا على مصادر المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تتكلف مليارات الجنيهات وما يتم حصره واستكشاف مدى صلاحيته الآن من مساحات إضافية للتوسع في المشروع مستقبلا عند توافر مقننات مائية إضافية من المصادر سالف الإشارة إليها.