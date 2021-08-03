وزيرة الثقافة تكرم صناع فيلم «ريش» الفائز بجائزة في مهرجان «كان»

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، صناع فيلم «ريش» من إخراج عمر الزهيري، بعد الفوز بجائزة مسابقة أسبوع النقاد، في الدورة الـ74 من مهرجان «كان» السينمائي الدولي، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست، محمد الباسوسي، بقاعة ثروت عكاشة بالمركز القومي للسينما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، وكوكبة متميزة من السينمائيين وصناع الفيلم.

وقالت عبد الدايم، إن الفوز بالجائزة يعد إنجازا تاريخيا، باعتباره أول فيلم مصري يحصل عليها، خاصة وأنها المشاركة الأولى بهذه المسابقة، وتابعت بأن الجائزة تعد خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية في مجال السينما، وأشادت بالمستوى الفني المميز للفيلم وصناعه، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستمرار التفوق، وأكدت فخرها بهذا الإنجاز، موجهة تحية تقدير لمبدعي الفيلم، ووعدتهم بتقديم كافة أشكال الدعم، موجهة الشكر للسيناريست الباسوسي، لجهوده الدؤوبة في تطوير المجال السينمائي، وللمخرج محمد حفظي، والمنتجة شاهيناز العقاد، لإيمانهم بقدرات الشباب من أبطال الفيلم.

كما صناع الفيلم قد أبدوا سعادتهم البالغة بتكريم وزيرة الثقافة لهم، واهتمامها بإثراء ودعم الحركة السينمائية المصرية.

وكان الحفل قد استهل بمشاهد مسجلة عن الفيلم وصناعه، أثناء مشاركتهم بالمهرجان وحصولهم على الجائزة، ثم كرمت وزيرة الثقافة، فريق العمل بتسليمهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير، وهم: المنتج محمد حفظي، المنتجة شاهيناز العقاد، المخرج عمر الزهيري، مديرالتصوير كمال سامي، مهندس الديكور عاصم علي، المونتير هشام صقر، المنتج المنفذ محمد الراعي، مدير الادارة الانتاجية سامر صلاح، مصممة الملابس هبة حسني، مهندس الصوت أحمد عدنان، مدير الانتاج هشام أبو زيد، مساعد المخرج أحمد عماد، والممثلين دميانة نصار (عن دور الزوجة)، سامي بسيون (عن دور الزوج)، محمد عبد الهادي (عن دور صديق الزوج)، فادي مينا (عن دور الابن الأكبر)، أبو سفين نبيل (عن دور الإبن الأصغر)، نعيم عبد الملك (عن دور الساحر)، محمد صدقي (عن دور مسؤول المصنع)، يوستينا سمير (مسؤلة ممثلين المنيا)، ناصر جلال (عن دور صديق الزوج)، عبدالله (عن دور مساعد الساحر)، سامية (عن دور صديقة الزوجة).

فيلم «ريش» من سيناريو عمر الزهيري، بمشاركة أحمد عامر، ويمزج بين الواقع والفانتازيا، حيث يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر، فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة وتحاول الأم استعادة زوجها من خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول.