غدا.. وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام بمشاركة 287 فنانا

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدورة الـ42 من المعرض العام لعام 2021 للفنون التشكيلية، في تمام السابعة مساء غد الإثنين، بقصر الفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية، بمشاركة 287 فنانا بـ353 عملا فنيا يمثلون عددًا من المجالات المختلفة والاتجاهات الفنية، التي تعكس حركة الفن التشكيلي المصري المعاصر.

وتحمل الدورة الـ42 للمعرض عنوان «الفن.. ذاكرة الأمة»، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان الدكتور أحمد رفعت سليمان القوميسير العام لهذه الدورة ونخبة من المثقفين والنقاد ومحبي الفنون التشكيلية.

المكرمون

ومن المقرر أن يتم تكريم 4 فنانين في هذه الدورة هم: الفنان محيي الدين حسين، الفنان الراحل صبري عبد الغني، الفنان الراحل سامح البناني، الفنان الراحل أحمد جاد.

مجالات المشاركة فى المعرض العام:

وتأتى فروع الاشتراك في المعرض العام في الدورة، كالتالي: «تصوير- تصوير جدارى- تصوي ضوئى- خزف- نحت – جرافيك- فيديو ارت- جرافيك- التجهيز فى الفراغ- بيروفرماتس».

مواعيد عمل المعرض

يستمر المعرض لمدة ثلاثة أسابيع، ويستقبل الجمهور من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، ومن 5 إلى 9 مساء.

وكان قطاع الفنون التشكيلية قد أعلن في مارس الماضي عن قواعد وشروط المشاركة وتسلم الأعمال في المعرض، ومن بينها: أن يكون الفنان مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عاما وقت افتتاح المعرض.

ويحق للفنان المشاركة بعملين فى مجال واحد أو بعمل فى مجالين مختلفين مع الالتزام بالمساحة الكلية المخصصة لكل فنان، ويشترط أن يكون العمل من إنتاج عام 2020 و2021 ولم يتم عرضه من قبل، على أن تتولى لجنة المعرض العام مهمة فوز واختيار الأعمال الفنية، وللفنان الحرية فى استخدام الخامات والوسائط التقنية، ويخصص لكل فنان مساحة كلية للعرض.

أما في حالة سحب الأعمال أثناء فترة العرض لا يحق للفنان المشاركة فى أي أحداث ينظمها قطاع الفنون التشكيلية لمدة عامين.