محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة «عزبة أبوقرن» بمصر القديمة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإزالة منطقة «عزبة أبو قرن»، العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .

وأكد محافظ القاهرة، في بيان صحفي، اليوم، أن منطقة عزبة أبوقرن من أكبر وأصعب المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة حيث تبلغ مساحتها 45 فدانا وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم.

وأشار محافظ القاهرة إلى إخلاء 26 عقارا حتى الآن من إجمالي 1412 عقارا بالمنطقة ونقل 51 أسرة مستحقة إلى مساكن حضارية بمشروع «معا 1و2»، بحي السلام من إجمالي 4758 أسرة مستحقة بالمنطقة سيتم نقلهم تباعًا .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة لا تترك الأماكن التي يتم إزالتها دون تطوير بل تعيد تخطيطها مرة أخرى فى مشروعات تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن منطقة عزبة أبو قرن ستدخل ضمن مشروع تلال الفسطاط الذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، مع عمل أنشطة بها تتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية والتاريخية والثقافية .

ولفت محافظ القاهرة إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا مزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم «وحدات صحية، مركز شباب، مدارس، خطوط نقل عام، مخابز»، كما وفرت أجهزة المحافظة سيارات لنقل السكان وعمالا لمساعدتهم على نقل متعلقاتهم الشخصية .