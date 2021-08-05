ابنة أحمد راتب ترد على الصور المتداولة لوالدها الراحل بـ«فانلة وشورت»

انتقدت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل، أحمد راتب، تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعى، صورة لوالدها أثناء جلوسه على أحد المقاهى مرتديا «فانلة وشورت»: قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزين تلموا لايكات تافهة زي صفحتكوا، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه ويكفيني إنه كان أحسن أب في العالم».

وأضافت لمياء راتب في تعليق بأحد الحسابات التى نشرت الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أنه للتوضيح، بابا كان بيصور فى الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعا الناس ما صدقت تصوره، الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه، لأنه كان على سجيته طول عمره».

وتابعت: «لايجوز هذا الهراء ده مشهد من عمل فني، رحمة الله عليه، ألف رحمة ونور عليك يا بابا يا طيب»، حيث كانت الصور من كواليس فيلم «مراتي في الكلبش»، والذي شاركته بطولته الفنانة نهال عنبر ومجموعة من الوجوه الشابة.

عن الفنان أحمد راتب

يذكر أن الفنان أحمد راتب توفي في 14 ديسمبر عام 2016، وولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، وبدأ التمثيل عندما كان طالبًا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة، انضم لفرقة التمثيل في الكلية، لكنه لم يكمل الدراسة بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي حصل منها على درجة البكالوريوس.

آخر أعمال الراحل

كان آخر أعمال الفنان أحمد راتب، فيلم ضغط عالى عام 2019، والذى تدور أحداثه حول شاب في منطقة شعبية، يعمل كمهندس كهرباء، يقع له حادث يتسبب في شحنه بالكهرباء، ليصبح مصدر طاقة كهربائية لمنزله وأهل منطقته، ويقع في حب فتاة بعد أن صعقها بالكهرباء، وبسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يحاول المسؤولون استغلال قدرته لتعويض الكهرباء.