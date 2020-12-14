طارق الشناوي: أحمد راتب كان داخله وهج لا يعرف الانطفاء

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان أحمد راتب وجيله، ظهروا بعد وجود نجم كوميدي كبير مثل الفنان عادل إمام، وفي تاريخ الكوميديا من المعروف أن جيل يسلم جيل، ووسط تألق وتوهج عادل إمام في الكوميديا، كان من الصعب ظهور جيل آخر يضفي عليه، لكن أحمد راتب ونجاح الموجي وأحمد بدير، ثلاثة بزغوا في الجيل ما بعد عادل إمام بشكل واضح.

وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن أحمد راتب كان من أصحاب فن الأداء، والكثير ممن راهنوا عليه كبطل للأفلام، متابعًا: "المراهنات عليه كبطل لم تكلل بالنجاح الرقمي، لكن قيمة أحمد راتب أنه الممثل اللي جواه فضل عايش لمدة 4 عقود من الزمان على الأقل، موجود في البؤرة وكاختيار أمام شركات الإنتاج وغيرها".

وتابع أن أحمد راتب كان يدرس الهندسة، ومن ثم دخل في مجال الفن، وكان أحمد راتب دائما داخله وهج لم يعرف الانطفاء، موضحًا أنه قابله أكثر من مرة داخل وخارج مصر، وكان من الفنانين الذين لا يرفضون النقد نهائيًا، ويسمع دائمًا إلى النقاد، ويحاول دائمًا معرفة المشاكل والأخطاء التي وقع فيها.

وأردف أن أحمد راتب كان فنان متنوع الأداء، ولم يحصر نفسه في دور واحد، ولذلك كان مطلوبًا في الكثير من الأعمال الفنية حتى آخر فترة في حياته.

وولد أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949. بدأ التمثيل عندما كان لا يزال طالبًا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة، انضم لفرقة التمثيل في الكلية، لكنه لم يكمل الدراسة بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي حصل منها على درجة البكالوريوس.

وعمل أحمد راتب في عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى الآن، منها: (واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان)، ورحل عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016.