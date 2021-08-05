ضبط 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بطوخ

ضبطت مديرية أمن القليوبية، 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات، خلال حملة شنتها على قرية «مشتهر»، دائرة مركز شرطة طوخ لضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ، بتنفيذ حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

واستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية وأسفرت عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة كما تم إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات مختلفة الأنواع، كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيد 2341 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 1.4 طن لحوم فاسدة في مطعم شهير بحملة تمونية بالقليوبية

من جعهة أخرى، شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة على محلات بيع الوجبات الجاهزة والمطاعم لمراجعة التراخيص، أسفرت عن ضبط مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة دون ترخيص بداخله 1.4 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك.

كما تم ضبط محل بدال تموينى وبحوزته 1.95 طن سكر و420 عبوة زيت تموينى مخصص للبطاقات التموينية قام صاحب المحل بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.