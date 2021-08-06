الأرصاد تعلن درجات الحرارة في مصر الأيام المقبلة: انكسار الموجة الحارة

أكد مصدر مسوؤل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل سوف تنخفض درجات الحرارة بمعدل بسيط عن الأسبوع الجاري، وسوف يشعر المواطن بتحسن طفيف في درجات الحرارة، مضيفا أن الانخفاض النسبي في درجات الحرارة سوف يشعر به المواطنون بداية من يوم الأحد المقبل مع انكسار الموجة الحارة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الأيام المقبلة سوف تتراوح درجات الحرارة مابين 39 و41 على القاهرة الكبرى، و42 إلى 44 درجة على محافظات صعيد مصر، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة السبت:

القاهرة: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة الاثنين:

القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.