«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. وأمطار على جنوب البلاد

أكد مصدر مسوؤل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة بعد الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأسبوعين الماضي والجاري.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن الطقس سيشهد انخفاضا تدريجيا على المحافظات كافة، لتنخفض الحرارة بواقع 5 درجات مئوية، لتصل في القاهرة الكبري والجيزة إلى 38 درجة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ويستمر الانخفاض لمدة 48 ساعة، لتعاود الموجة الحارة استمرارها من جديد.

وأضاف المصدر، أن اليوم الخميس يشهد ذورة ارتفاع الحرارة على المحافظات كافة؛ إذ تصل الحرارة في القاهرة إلى 44 درجة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي تجعل المواطن يشعر بارتفاع أعلى في درجات الحرارة، لافتا إلى أنها تصل في صعيد مصر إلى 46 درجة.

وتناشد «الأرصاد» المواطنين باتباع الإرشادات التي تعلنها الهيئة؛ لتجنب ضربات الشمس والشعور الزائد بارتفاع الحرارة.

أمطار علي مدار الـ3 أيام المقبلة بجنوب البلاد

وأشار المصدر، إلى أن الهيئة تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مدار الـ3 أيام المقبلة، وهي اليوم والجمعة والسبت، وذلك على بعض مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر؛ قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 60% تقريبا.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.