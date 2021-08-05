بالأسماء: إصابة 14 شخصا بينهم 8 أطفال في حادث تصادم بكفر الشيخ

استقبل مستشفى دسوق العام، بمحافظة كفر الشيخ، 14 مصابا في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» مع اخرى «ربع نقل»، بينهم 8 أطفال.

وقال مصدر طبي إن المستشفى استقبل المصابين: «جودي محمد عبد الناصر، مصابة بكسر في الحوض، وعمر محمد عبد الناصر، 5 سنوات، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وشهاب أحمد عاشور، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة، ومحمد رزق شلبي، 4 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وراتيل سميح سعد، مصابة بكسر في الحوض والقدم اليمني، وعبد الله أحمد الخطيب، 4 سنوات، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد حمدي مصطفى الاحول، مصاب باشتباه كسر بالحوض ونزيف داخلي».

كما استقبل المستشفى «علي محمد حمدي الأحول، 5 سنوات، مصابا بكدمات وسحجات بالرأس وكسر بالكتف اليمنى، ويوسف عزت شلبي، مصاب بسحجات وكدمات بالوجه، وعبد الباسط شفيق عبد الباسط، 43 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالصدر، وأحمد عبد الباسط عبد الباسط شفيق، 13 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالوجه، وإيمان لطفي عبد النبي، 40 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع وكدمات، والسيد عبد الباسط شفيق، 15 سنة، مصابا بجرح سطحي بالذراعين وسحجات وكدمات»، ويتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

وقبل قليل تلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بوقوع تصادم علي طريق «الغنيمي - العجوزين»، بمركز دسوق وأنه جري الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، ليتم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى دسوق العام لاستقبال المصابين.

وتبين من الفحص إصابة 14 شخصا نتيجة الحادث، ويتم التعامل معهم الآن داخل استقبال مستشفى دسوق العام، كما يجري رصد بيانات وأسماء المصابين في الحادث.