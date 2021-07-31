إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، بإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بقرية أبو غلاب بالرياض، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة ومرفق الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بقرية أبو غلاب بالرياض، وتبين إصابة كل من هنية حسين سعد، 55 سنة، ومحمد صابر محمد، 35 سنة، وعصام فتحي عبدالحليم، 56 سنة، ونصر محمد نصر، 50 سنة، ومصطفي عبدالهادي مفرح، 55 سنة، وجميعهم مقيمون بمركز الرياض، ومصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

وفي وقت سابق، استقبل مستشفى الحامول المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، 3 مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بـ«توك توك»، على طريق الحامول الكراكات بنطاق مركز الحامول.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، استقبلت إشارة من مستشفى الحامول المركزي تفيد باستقبال 3 مصابين في حادث تصادم.

وتبين إصابة كل من، فادية موسى علي، 65 عاما، مصاب بجرح قطعي بالقدم واليد اليسري، وجروح بالفم، علي عبدالقادر السيد، 42 عاما، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، نبيل علي السيد، 63 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

فيما تبين أن جميع الحالات مستقرة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.