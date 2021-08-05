عاجل .. إصابة 14 شخصا في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارة «ميكروباص»، مع سيارة «ربع نقل»، علي طريق «الغنيمي - العجوزين»، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ، إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغا بوقوع تصادم علي طريق «الغنيمي - العجوزين»، بمركز دسوق وأنه جري الدفع بـ 15 سيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، ليتم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى دسوق العام لإستقبال المصابين.

وتبين من المؤشرات الأولية إصابة 14 شخصا نتيجة الحادث، ويتم التعامل معهم الآن داخل استقبال مستشفى دسوق العام، كما يجري رصد بيانات وأسماء المصابين في الحادث.