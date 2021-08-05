اتجاه لخفض أعداد الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة والطب لعام 2022

تبحث وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم هذا العام في كليات الصيدلة والطب وطب على وجه التحديد بالجامعات الحكومية والأهلية؛ تنفيذا للتوصيات التي صدرت عن لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين بتلك الكليات مع العام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية تتابع مع الوزارتين ما سيتم الانتهاء منه بشأن تحديد الأعداد التي سيتم قبولها في كليات الطب والصيدلة في التنسيق الجامعى لهذا العام.

وقال رئيس اللجنة في تصريح خاص لـ«الوطن»: نواجه مشكلة كبيرة بسبب زيادة عدد كليات الطب والصيدلة بالجامعات الأهلية، وهوما ساهم في تخريج أعداد كبيرة سنويا وترتب على ذلك ظهورمشكلة التكليف رغم عدم جدواها.

نقص التخصصات الطبية أزمة تواجه وزارة الصحة

وأشار «حاتم» إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وعد في لقائه الأخير مع روساء اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الأول ببحث مشكلة تكليف الأطباء والصيادلة وإيجاد حلول لها.

وأضاف أن ملف تكليف الأطباء والصيادلة هو أزمة قديمة وليست حديثة، ويجب التعامل معه وفقا لحاجة الدولة لتكليف عدد من الأطباء أو الصيادلة، خاصة مع زيادة عدد كليات الطب في مصر، لافتا إلى أن بعض التخصصات لا نجد فيها أطباء متخصصين مثل العناية المركزة.

توصيات برلمانية لحل أزمة تكليف الصيادلة والأطباء

وأصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول، عددا من التوصيات بشأن استكمال تكليف الصيادلة والأطباء، ممن لم يتم تكليفهم من دفعه 2018 وكان قد تقدم برغبة في التكليف.

وشملت التوصيات ضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان لتحديد أعداد المقبولين لكليات الصيدلة بدء من العام الحالي 2021 / 2022 وضع جدول زمني لتكليف باقى دفعة 2019 بعد الانتهاء من تمام تكليف دفعة 2018 مباشرة، وكذلك ووضع خطة واضحة للتكليف للدفعات المستقبلية ومخاطبة الرأى العام من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة؛ للتعريف برؤية الوزارة المستقبلية الخاصة بتكليف الصيادلة قبل الالتحاق بكليات الصيدلة.

كما تضمنت التوصيات الصادرة عن لجنة الصحة بمجلس النواب، مطالبة وزارة الصحة والسكان بمخاطبة كل الجهات والهيئات التي توفر وظائف لخريجي كلية الصيدلة وذلك سعيًا من الوزارة لإنهاء أزمة التكليف الحالية، والبدء في إجراءات تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بالتكليف، فيما يخص تكليف الصيادلة.