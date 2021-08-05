النزول بسن رياض الأطفال لغات إلى 5 سنوات بالبحر الأحمر

وافق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على النزول بسن الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال Kg1 في المدارس الرسمية للغات حتى سن الخمس سنوات بمدارس البحر الأحمر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان لها، اليوم الخميس، موافقة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على النزول بسن الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال Kg1 في المدارس الرسمية للغات حتى سن الخمس سنوات بجميع المدارس التجريبية لغات بالبحر الأحمر.

وفي سياق آخر، أشاد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بجهود من شاركوا في امتحانات الثانوية العامة ومركز توزيع الأسئلة و أعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بقيادة مديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس أمناء المحافظة ونقيب المعلمين وكافة الزملاء المنتدبين للعمل في وذلك بالمجهودات التي بُذلت على مدار أعمال الإمتحانات وتحلي المشاركون فيها بالجدية والإلتزام المهني والمصداقية وتقدير المسئولية الملقاه على عاتقهم وتتويج ذلك بتحقيق عملية إمتحانية منضبطة.

وأشار «منير»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إلى أن غرفة عمليات المديرية كانت تتابع سير الامتحانات على مدار 24 ساعة وتتصدي لأي مشاكل وتقدم الحلول على الفور.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة انتهوا من آداء إمتحان الثانوية العامة ، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: «2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين».