سيول في البحر الأحمر وعاصفة تربية بأسوان.. تفاصيل 24 ساعة شتاء بالصعيد

في الوقت الذي شهدت فيه البلاد ارتفاع في درجات الحرارة وحذرت الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ضربت أسوان عاصفة ترابية غطت سماء المحافظة بينما شهدت محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة جنوب المحافظة ووصلت إلى حد السيول.

وعاشت محافظتي البحر الأحمر وأسوان، 24 ساعة شتاء، حيث ضربت عاصفة ترابية محافظة أسوان، وغطت سماء المحافظة وأثرت على الرؤية، ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتم إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة، وتحذير المواطنين أثناء السفر على الطرق وخاصة الصحراوية الغربية والجنوبية وأثناء الحركة على الطرق السريعة والصحراوية، وكذلك الملاحة النهرية بنهر النيل.

سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول بالبحر الأحمر

و شهدت محافظة البحر الأحمر، هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق الجنوب بمدينتي حلايب وشلاتين، ووصلت إلى حد السيول كما أعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول وتغييرات الطقس والتي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري طبقآ لتنبؤات الأرصاد الجوية.

أفراح وزغاريد بالأمطار في الجنوب

واستقبل الأهالي الأمطار بالزغاريد، حيث تتسبب الأمطار في اكتساء المناطق الصحراوية بالأعشاب والحشائش وتحولها إلى مراعي خضراء، ليعتمد عليها أهالي الجنوب في رعى الأغنام والإبل.

ارتفاع درجات الحرارة في أسوان

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، بلغت 44 للعظمى و31 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، ولم تعلن الأرصاد الجوية عن أي انخفاض في درجات الحرارة.