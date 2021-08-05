بـ14مليار دولار.. «البترول»: تنفيذ 5 مشروعات تكرير بتروكيماويات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ينفذ حاليًا برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير والبتروكيماويات بمصر، من خلال رفع كفاءة التشغيل بالمصافي القائمة بالفعل وإضافة وحدات إنتاجية جديدة بالإضافة إلى إنشاء مشروعات بتروكيماوية جديدة؛ بهدف استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية.

5 مشروعات تكرير بالمحافظات

جاءت التصريحات خلال رئاسة وزير البترول، لاجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقدم الأعمال لمشروعات التكرير والبتروكيماويات الجاري تنفيذها حاليًا، التي تشمل مشروعات «توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية، مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط، إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بالسويس، مجمع التفحيم بالسويس».

الوزير: قطاع البترول حطم الأرقام القياسية

وأضاف الملا، أن قطاع البترول نجح في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتحطيم الأرقام القياسية في التوقيتات ودقة التنفيذ واكتسب الخبرات والامكانيات المتميزة ما يؤهله لتنفيذ مشروعات جديدة بكفاءة وسرعة وبمواصفات عالمية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى والحفاظ على البيئة في تنفيذ وتشغيل المشروعات وأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات والإسراع بوضعها على الإنتاج والعمل على تذليل أى عقبات قد تؤثر على مراحل التنفيذ.

توسعات مصفاة ميدور بـ 2.4 مليار دولار

ومن جهته، استعرض رئيس شركة ميدور، خلال الاجتماع، موقف تقدم الأعمال بمشروع توسعات مصفاة ميدور، الذى يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية بمقدار 60 ألف برميل يوميًا باستثمارات نحو 2.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

بدوره، استعرض رئيس شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات موقف تقدم الأعمال التجهيزية بالمشروع والجداول الزمنية المستهدفة للانتهاء من تنفيذ الوحدات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى نحو 5.7 مليار دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض.

كما استعرض رئيس شركة أنوبك موقف تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى تحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 5.2 مليون طن سنويًا إلى منتجات بترولية عالية الجودة خاصة السولار، باستثمارات نحو 2.9 مليار دولار.

مشروع وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بـ64 مليون دولار

وشهد الاجتماع استعراض موقف تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بالسويس بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت يوميًا واستثمارات نحو 64 مليون دولار.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجمع التفحيم بالسويس والذى يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من المازوت وتحويله إلى منتجات مرتفعة القيمة وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وخاصة السولار بمواصفات Euro 5 والبوتاجاز بما يسهم في الحد من الاستيراد وتبلغ استثماراته نحو 4.1 مليار دولار.