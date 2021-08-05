شريهان عن «كوكو شانيل»: «لا يوجد كلام يصف سعادتي وفخري وإمتناني»

قدمت الفنانة شريهان، رسالة شكر لكل من دعمها بعد نجاح أحدث أعمالها الفنية مسرحية «كوكو شانيل»، قائلة: «لا يوجد كلام يصف سعادتي وفخري وإمتناني، إنحناءة شكر لكل كلمة كتبت وكل نقد يحترم أو مشاعر صادقة لمست روحي و قلب، فالفن وتحديداً المسرح بالنسبة لي مضاف إليه حبكم حياة، من قلبي بشكركم جميعاً على حبكم وتقديركم واحترامكم».

شريهان عن كواليس «كوكو شانيل»

كانت الفنانة شريهان أعلنت عودتها للفن، من خلال مسرحية «كوكو شانيل»، التي ستقدمها بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية، حيث نشرت صورة لها من كواليس العرض على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت «عندي حلم مصدقاه وواعدة نفسي أحققه».

وتتناول قصة المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، التي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، حيث ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

والعرض المسرحي «كوكو شانيل»، يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومن إنتاج شركة «العدل جروب».

والعمل المسرحى يمثل عودة للفنانة شريهان بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما وهي من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

شريهان تقدم 9 استعراضات غنائية

تقدم الفنانة شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية، حيث وضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من العمل وتصويره وتسجيله عام 2019.

مدحت العدل يتحدث عن المسرحية

وقال السيناريست والشاعر مدحت العدل عن مسرحية «كوكو شانيل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حاجة مختلفة محدش شافها قبل كده، وستظهر شريهان كما تعودنا عليها أيقونة الجمال والأناقة».

يذكر أن آخر أعمال شريهان على خشبة المسرح، كانت مسرحية «شارع محمد علي» مع فريد شوقي وهشام سليم والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.