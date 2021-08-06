حظك اليوم الجمعة 6-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة الأبراج الفلكية يوميا، لذا تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 6-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.

حظك اليوم برج الحمل 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك تميل لاسترجاع ذكريات حزينة، حاول أن تستمتع بالحاضر وكن لبقا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 6-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.

حظك اليوم برج الثور 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، ومع ذلك اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-8-2021 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تكون حذرا في التفاوض على مسائل مهنية ومادية.. فلا تتسرع.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوّش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك القدرة على إظهار مشاعر دافئة وأحيانا مشتعلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 6-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو أكثر استعدادا للتوسع.

حظك اليوم برج السرطان 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم متألقا فلتنطلق بلا تردد.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 6-8-2021 على الصعيد المهني

يتنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الأسد 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 6-8-2021 على الصعيد المهني

يدفعك الفلك نحو الاهتمام بتنمية أعمال وقد تقوم بنشاطات غير معتادة.

حظك اليوم برج العذراء 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء والأحباب يقفون بجانبك، وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 6-8-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تفاجأ اليوم بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.

حظك اليوم برج الميزان 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل، أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 6-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق نجاحات ومكاسب خاصة إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.

حظك اليوم برج العقرب 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويمنحانك سحرا وحضورا ويقظة ذهنية ويساعدانك على التقاط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 6-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تقوم بتنظيم أفكارك ونفقاتك، ومن المهم أن تتأنى في البيع والشراء وفي قراراتك عموما.

حظك اليوم برج القوس 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك ببعض التشوش، وعليك أن تراجع كل كلمة قبل التفوه بها تفاديا للأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 6-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وعليك ألا تتسرع في قراراتك ولا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد أو استفزاز.

حظك اليوم برج الجدي 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 6-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تهتم بسلامتك وعليك بتنظيم جهودك واتباع نظام صحي.

حظك اليوم برج الدلو 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك ما زال يطالبك بالحفاظ على السرية والكتمان، وتجنب الزهو بنفسك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 6-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعمل بحماس وتكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو لبعض الأشخاص.

حظك اليوم برج الحوت 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك، ويسمح ذلك بميلاد حب جديد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.