حظك اليوم برج الحوت الخميس 5-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:12 ص | الخميس 05 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الحوت الخميس 5-8-2021 مهنيا وعاطفيا
مولود برج الحوت لديه قدره على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، كما أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الحوت مهنيا
تتحرك اليوم بكل الطاقة والنشاط، فقط لا تغامر في توقيع الأوراق.
حظك اليوم برج الحوت عاطفيا
رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك للبحث عن الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر، وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.