حظك اليوم برج الميزان الخميس 5-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان عادة متعاطفون جدًا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، فهم متفتحون ويعملون ما بوسعهم لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بهدوء وصدر رحب.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

تميل نحو الحفاظ على السرية في حياتك الشخصية، ولن تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.