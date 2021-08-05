مدير «الوجبات المدرسية»: الزراعة تلبى 20% من احتياجاتنا

قال الدكتور خالد ناجى، المدير الفنى والإدارى لمشروع الوجبات المدرسية، إن معهد تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، اكتشف في التسعينات أن المسح الغذائي والصحي بمحافظات الجمهورية ليس بحالة جيدة، لذلك كان لابد من وضع خريطة صحية وتربوية لاستكمال منظومة الأمن القومي والمشروعات القومية التي يجب أن تكون معتمدة على بحوث متقنة للتعرف على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا للتغذية.

وأكد ناجى خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال منظومة الوجبات المدرسية، موضحا أن وزارة الزراعة تلبى 20% من احتياجات المدارس.

وأوضح أنه تم رصدت انحدارات في التعليم بالمناطق الأكثر فقرا، ومن ثم فإنه جرى وضع خطة قومية للنهوض بتلك المناطق عن طريق زيادة الوعى الصحي وزيادة التغذية، بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية، ومن ثم جرى تأسيس مشروعات تربوية وتقديم وجبة غذائية أمنة يتناولها الطفل.

وتابع: أن اختيار فطيرة بالعجوة مدعمة بمصدر بروتيني حيواني مثل اللبن والبيض يسد نسبة كبيرة من احتياجات الطفل في هذه المرحلة، موضحا أن البروتين والدهون وبعض المعادن أمر مهم، وكان لا بد من وجود منتج مصري أصيل مثل العجوة لأنه غني بالمعادن والفيتامينات بنسبة تكفي أكثر من 40% من احتياجات الطفل للقضاء على التقزم وسوء التغذية في المناطق الأكثر فقرا.