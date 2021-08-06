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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:40 ص | الجمعة 06 أغسطس 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يمتلك مولود برج العذراء شخصية عقلانية قادرة على حل المشاكل بانسيابية ومرونة عالية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة، وتمنحك إصرارا على تحقيقها، فقط لا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

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