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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:40 ص | الجمعة 06 أغسطس 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

مواليد برج الميزان يعشقون الانسجام والوفاق، وتعتبر هذه السمة أبرز صفات شخصياتهم، كما يهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بهدوء وصدر رحب.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

تميل نحو الحفاظ على السرية في حياتك الشخصية، ولن تسمح بالتدخل في شؤونك الخاصة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

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