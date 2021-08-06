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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:40 ص | الجمعة 06 أغسطس 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتأثر مواليد العقرب بكوكب بلوتو، وهو برج مائي بالضبط كأزهار الربيع التي تحمل الرائحة الذكية الجميلة، لكن أشواكها الحادة قد تؤلمك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وفي المقابل تسعد أيضا بدعمهم لك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

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