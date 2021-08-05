تناول جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. زيادة أمان ضد الفيروس أم تضر صاحبها؟

جدل كبير قائم حول إعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا المستجد «كوفيد 19»، والبعض أصبح يتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فوائد الحصول على جرعة ثالثة من كورونا، ومدى الأمان بعدها من الإصابة بالفيروس، وهو ما وجد تداول واسع على «السوشيال ميديا»، وطرح بعض التساؤولات عن فائدة التلقيح بجرعة ثالثة، وهل هو مفيد أم مضر؟

وتعليقًا على هذا الأمر، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إن الحديث عن الجرعة الثالثة مبكرا عن وقته، فيوجد العديد من الأشخاص لم يتلقوا اللقاح من الأساس، والبعض تلقى الجرعة الأولى ولم يستكمل الجرعة الثانية.

طبيب: لا فائدة من الجرعة الثالثة.. واللقاحات لا تمنع الإصابة بكورونا

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أنه إلى الآن لم يثبت أي فاعلية إيجابية لتلقي الشخص جرعة ثالثة من لقاح كورونا، باستثناء اللقاحات التي تعتمد على 3 جرعات، وذلك لأن هناك لقاحات تعتمد على جرعة واحدة أو جرعتين، وهو ما يجعل فكرة الجرعة الثالثة مستبعدة على الأقل حاليا.

وأشار أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن أخذ جرعة ثالثة من اللقاح سيقلل من فرص حصول العديد من المواطنين على اللقاح، وسيصبح هناك شخص ملقح بثلاث جرعات وآخر لم يتلق اللقاح من الأساس، لافتًا إلى أن المتحورات الخطيرة لم تنتشر في مصر إلى الآن، فلماذا الحديث عن جرعة ثالثة إذا؟

كما أوضح أن الدولة تخطط لتطعيم أكبر عدد من المواطنين في نهاية العام وتتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، مؤكدا أن ذلك هو الأهم في الفترة الحالية من أجل الوصول إلى نسبة جيدة من المطعمين، لتفادي أي موجة جديدة ومواجهتها بتعزيز مناعة الجسم، والوصول لمناعة القطيع.

وتابع، أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس، ولكنها تقلل من حدة الأعراض حال الإصابة به وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة أو شديدة، كما تحمي الشخص الملقح من تحورات كورونا.

الصحة العالمية تحث على تأجيل جرعة ثالثة من لقاح كورونا

من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعليق تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى نهاية سبتمبر على الأقل، وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تعليق إعطاء الجرعات المعززة سيوفر جرعات يمكنها تلقيح 10% على الأقل من السكان في كل بلد حول العالم.

وأعلنت دول، منها إسرائيل وألمانيا، عن خطط لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» لفئات حصلت بالفعل على جرعتين، لكن مدير منظمة الصحة حذر من أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من نقص جرعات اللقاح.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن البلدان منخفضة الدخل تمكنت من إعطاء 1.5 جرعة لقاح لكل 100 شخص بسبب نقص الإمدادات.