جامعة حلوان تواصل تطعيم الطلاب وهيئة التدريس ضد كورونا

واصلت جامعة حلوان اليوم الخميس، تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية والتعليمية.

تأتي هذه الحملة وفقا لتوجيهات رئيس الجامعة، وشارك وفد طبي من الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة ومستشفى بدر الجامعي في تطعيم عدد من الأساتذة والموظفين، وتم تخصيص مقرات ثابتة للراغبين في تلقى التطعيم في مبني إدارة الجامعة والصالة المغطاة، تحت إشراف طبي متكامل من نائب مدير مستشفى بدر الدكتور كريم منتصر، وفريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوي نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض.

جامعة حلوان: تطعيم 3000 شخص منتسب للجامعة بلقاح كورونا حتى الآن

وأكد الدكتور ماجد نجم، أن الحملة تهدف إلى توفير اللقاح لمنتسبي جامعة حلوان، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من انتشار العدوى بالفيروس؛ مشيرًا إلى قيام أفراد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلقي اللقاح، في ظل خطة الدولة لحماية كافة مواطنيها، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلقي اللقاح، وحرص الدولة على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.

ودعا الدكتور ممدوح مهدي، منتسبي الجامعة، لتلقي اللقاح للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على الجميع، حيث إن حملة الجامعة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا، تأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على سلامة المجتمع الجامعي.

ووصل إجمالي الجرعات التي تم الانتهاء منها قرابة ٣ آلاف جرعة، منذ بدء الحملة على مدى 5 أشهر، لأعضاء التدريس والمعاونين والإداريين والعاملين وطلاب كليات القطاع الصحي.

وتسعى الجامعة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المصريين والحفاظ على سلامتهم من كافة المخاطر.

وشارك في تنظيم وتنسيق إجراءات تلقي اللقاح لمنتسبي جامعة حلوان اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة علي السيد رئيس الاتحاد.