عاجل.. «صحة النواب» تحذر من الموجة الرابعة لـ«كورونا»: الأكثر انتشارا

حذر الدكتورمحمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلًا: «إنه بالرغم من انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيضعنا فى طريق الوصول إلى الموجة الرابعة من الفيروس»، مضيفًا: «الناس نسيت كورونا وافتكرت إنها خلصت والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس الشرس أصبحت معدومة وهذا مؤشر خطير، يجب الانتباه له، لا سيما أن معدلات انتشار الفيروس فى الموجة الرابعة قد تبدأ فى مصر سبتمبر المقبل».

وأضاف "الوحش"، فى تصريحات لـ«الوطن»: «المنحنى الوبائي المتعلق بإصابات كورونا في مصر منخفض، ويشهد حالة من الاستقرار، وأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون أقل شراسة ولكن الأكثر انتشارًا بين المواطنين مقارنة بالموجات السابقة، مبينًا إلى أن التحور الذى يشهده الفيروس اللعين على مستوى العالم قد يصل إلى مصر فى أى وقت، وليس أمامنا سوى العودة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وشراسته.

وكانت دراسة نُشرت مؤخراً في دورية «لانسيت» (LANCET)، حذرت من إصابة مرضى كورونا بمجموعة من المضاعفات العصبية تُشبه تلك الناشئة عن السكتات الدماغية، وتشمل المضاعفات اعتلال الدماغ، والنزيف الدقيق على مستوى الخلايا العصبية، ونقص الأكسجين، وتغيراً في تركيب المادة البيضاء في الدماغ، وهو الأمر الذي يُسبب عجزًا إدراكيًا كبيرًا ذا تأثير ضخم في «قدرات الذكاء».

ارتفاع نسب الشفاء من "كورونا"

يشار إلى أن تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، أشارت إلى ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وأن معدل الشفاء من الفيروس وصل إلى 79%، بعد خروج 654 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228624 .