تداول 4261 شاحنة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 22 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28754 طنًا، تشمل 14805 أطنان يوريا، و3088 طن رمل، و6230 طن فوسفات، و4631 طن كوارتز.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16020 طنًا، تشمل 409 أطنان خشب زان، و3050 طن خردة، و5823 طن سكر، و2300 طن حديد، و1038 طن كبريتات صوديوم، و2400 طن زيت طعام، و1000 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 894 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وليمون)، وفواكه (فراولة وعنب)، تم تصديرها إلى كل من الإمارات وسنغافورة ومالطا وإسبانيا وماليزيا وباكستان وإيطاليا وكرواتيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 293 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1461 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 28750 طنًا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4261 شاحنة.

وشهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في مواني البحر المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة «التعاون عبر الحدود»، التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلي كل من معهد تدريب المواني، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.