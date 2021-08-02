38013 طنا.. حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22580 طن، شملت «8400 طن يوريا و 2400 طن رمل و 6180 طن فوسفات و 1800 طن كسب صويا و 3800 طن مخلفات بنجر».

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة، اليوم، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38013 طن تشمل «1773 طن خشب زان و 9973 طن خردة و 900 طن زيت طعام و 7567 طن ذرة و5600 طن سكر و 12200 طن بذور فول صويا».

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 909 حاويات مكافئة تشمل: «خضراوات وحاصلات زراعية و فواكه»، يتم تصديرها إلى كل من «الإمارات و السعودية و الأردن و إيطاليا و أمريكا و اليونان و سلوفينيا».

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 165 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43026 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3787 شاحنة .

وفي وقت سابق، شهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للاتحاد الأوروبي.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، بجانب ممثلي كل من معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.

وأوضح اللواء وليد عوض، أن برنامج المنحة يستهدف تدريب 582 شابًا وفتاة على مدار 3 سنوات، بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى، للمساهمة في تنمية المجتمع، من خلال العمل على تأهيل الشباب والمرأة من الطلبة والخريجين بمحافظة دمياط، وتزويدهم بالمهارات والتدريب والخبرات المهنية اللازمة، لتحسين فرص عملهم، خاصة في الموانئ البحرية.