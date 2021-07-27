ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة بواردات 28 ألف طن بضائع عامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 19 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36651 طناً، تشمل 13000 طن يوريا، و3171 طن رمل، و16800 طن فوسفات، و3680 طن مولاس.

28873 طن حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28873 طناً، تشمل 1215 طن خشب زان، و2748 طن أبلاكاش، و540 طن حديد صاج، و6000 طن قمح، و5000 طن خردة، و4370 طن ذرة، و9000 طن ناتج حرق أفران.

206 أطنان إجمالي حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 206 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (سبانخ وبطاطس وملوخية وبطاطا وفاصوليا وطماطم وفلفل وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وليمون وكركدية وفول وبصل وينسون)، وفواكه ( برتقال وعنب وبلح وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والجزائر وايطاليا وسنغافورة وإنجلترا وهولندا وألمانيا واليونان وإسبانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 715 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1719 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27460 طناً، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4359 شاحنة.