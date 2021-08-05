تطورات حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز: ما زالت ممنوعة من الزيارة

كشف الفنان أحمد العوضي عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تتواجد حاليا داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد خضوعها لعملية جراحية منذ ما يزيد عن أسبوعين.

وقال العوضي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حالة ياسمين عبد العزيز تتحسن بشكل نسبي، إذ إنها ما زالت محتجزة داخل أحد المستشفيات، نافيا ما تردد عن مغادرتها المستشفى، أمس الأربعاء.

الزيارة ممنوعة عن ياسمين عبد العزيز

وأوضح العوضي، أن الزيارة ما زالت ممنوعة عن زوجته ياسمين عبد العزيز، حتى الآن، حيث دعى الله أن تتجاوز هذه الأزمة الصحية وتعود لجمهورها لتُمتعه بأعمالها الفنية.

رسالة مؤثرة من العوضي لياسمين

كان أحمد العوضي، قد فاجأ جمهوره، بالإعلان عن إجراء ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية يوم 17 يوليو الماضي، إذ كتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة في هذا الصدد، وأعقبها برسالة مؤثرة لزوجته بعد تدهور حالتها عقب العملية، قائلا: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك، أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه».

وأضاف: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة، فالحقيقي اللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».

واختتم رسالته قائلاً: «قومي عشان أنا بحبك. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته، أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا، أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك، ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».