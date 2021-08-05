أحمد العوضي ينفي مغادرة ياسمين عبدالعزيز المستشفى: «أنا معاها مبسيبهاش»

نفى الفنان أحمد العوضي، ما تردد بشأن مغادرة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، المستشفي الذي تعالج بها، مؤكدا لـ«الوطن» أنّها ما زالت تحت الإشراف الطبي، وأنّه معها ولا يفارقها.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن العوضي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ زوجته تخضع لعملية جراحية داخل أحد مستشفيات القاهرة: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنّك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وفي اليوم ذاته، نشر «العوضي» رسالة حب لياسمين، قال فيها: «أنا ضعيف جدًا من غيرك، أنتِ لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون بفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس أنتِ هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتِ وعداني وعد وهتنفذيه».

وبعد وقت قصير من منشور العوضي، فوجئ الجمهور بمنشور آخر من وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين، قال فيه إنّ الحالة الصحية لشقيقته «حرجة جدا».

وما زال العوضي يتكتم أي تفاصيل عن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بناء على رغبتها، ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل عبر «فيس بوك».

وحذر العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، من نشر أي تصريحات بشأن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكّدًا أنّها تكون عن طريقه هو فقط وليس عن طريق أحد آخر، مضيفا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إنّي طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».