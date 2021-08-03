بعد إعلان هويته.. سبب تأخر نيللي كريم في الإفصاح عن اسم خطيبها

تعيش النجمة نيللي كريم، أسرع قصة حب في الوقت الحالي، مع لاعب الإسكواش السابق كريم عاشور، الذي تعرفت عليه قبل شهر ونصف فقط، ولم يستغرق وقتا كبيرا لكي يسرق قلبها، واتفقا سريعا على كتب الكتاب والزواج، نظرا لشعوره بأن «نيللي»، هي فتاة أحلامه التي كان يبحث عنها طويلا كما صرح في لقاءات صحفية، خاصة أنه لم يسبق له الزواج من قبل.

موعد حفل زفاف نيللي كريم

وكانت نيللي كريم، تحفظت على ذكر هوية عريسها، وبسؤال «الوطن» لها عن حقيقة ارتباطها في بداية الأمر، قالت إنها ستكشف عنه في كتب كتابها، الذي تقيمه بالساحل الشمالي يوم 16 أغسطس الجاري.

سر إخفاء نيللي كريم خبر ارتباطها

وعن سبب تأخير الإفصاح عن خطيبها، علمت «الوطن» من مصدر مقرب من نيللي، أنها كانت ستتحفظ على الارتباط حتى كتب الكتاب، وذلك لعدم معرفة أبناؤها، وكانت تنتوي الإفصاح لهم أولا، وبعد ذلك ستعلن رسميا للميديا، لكن تسريب معلومات عن خطيبها كريم عاشور، هو السبب الذي جعلها تكشف عن الأمر، وتخبر أبناؤها بأن الارتباط جديد، ورحب أبناؤها بذلك الأمر.

وكريم عاشور، كان من ضمن العشرة الأوائل المصنفين على العالم، بعد اعتزاله اللعبة أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية اسكواش هناك؛ إلا أنه عاد مؤخرا إلى مصر بسبب ظروف كورونا، لينشئ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم في الاسكواش ثلاث مرات، العديد من الأكاديميات في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود؛ وشارك في عمل هناك.

وشارك في عمل فني بمصر، وهو مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا في رمضان الماضي، ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم، الزواح الأول له.