فى أول أيام عرضه.. «الإنس والنمس» يتصدر إيرادات شباك التذاكر

سجل فيلم «الإنس والنمس» في أول أيام عرضه بالسينمات، أمس، إيرادات قدرت بمليون و447 ألف جنيه، ليزيح بذلك «لأول مرة» فيلم العارف إلى المركز الثاني بإيرادات 814 ألف جنيه، وذلك ضمن التقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

فيلم «الإنس والنمس» يحقق مليون و447 ألف جنيه في أول أيام عرضه

بينما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 305 ألف جنيه، ليأتي فيلم «مش أنا» في المركز الرابع بـ211 ألف، بينما تذيل فيلم «أحمد نوتردام» القائمة بـ3 آلاف جنيها، ليكون في المركز الأخير بعد رفع فيلم «ديدو» من دور العرض السينمائي بسبب ضعف الإيرادات.

ونظمت الشركة المنتجة لـ«الإنس والنمس» عرضا خاصا في أحد مجمعات السينمات الكبرى بالقاهرة، أمس، بحضور أبطال الفيلم وصناعه بالإضافة إلى عدد من النجوم كان من بينهم محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، بالإضافة إلى المنتج هشام عبد الخالق، بينما المفاجأة كانت بتواجد الفنان شريف دسوقي الذي ظهر على كرسي متحرك في الظهور العلني الأول له بعد عملية بتر قدمه، حيث حرصت الفنانة منة شلبي على تقبيل رأسه بمجرد رؤيته، قائلة: «مبسوطة إنه معانا ورجع وسطينا مرة تانية».

وكتب محمد هنيدي عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحمد لله خلصنا العرض الخاص.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. بنقدملكم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة زي الأفلام الأجنبية بمستوى متطور وجديد، وبقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة وللعيلة كلها.. إن شاء الله تشوفوه وتنبسطوا انتوا وصحابكم وأسرتكم».

فريق عمل «الإنس والنمس»

ويجمع فيلم «الإنس والنمس» لأول مرة، النجمين محمد هنيدي ومنة شلبي، بجانب مشاركة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سليمان عيد، محمود حافظ، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، حيث يعرض الفيلم في أكثر من 27 دور عرض ومجمعات سينمائية بالقاهرة.