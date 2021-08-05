«الوطن» تنشر تفاصيل طرح أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة في أغسطس

حصلت «الوطن» على نسخة من مخطط المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بعدد من المدن الجديدة، لنشاط خدمي إداري وتجاري وطبي واستثماري، ضمن آليات التخصيص المباشر لشهر أغسطس، الذي يبدأ التقديم له من اليوم وحتى منتصف أغسطس الجاري، وتضمن الطرح قطع أراضٍ لإنشاء مدراس، ومستشفى وحضانة ومجمع إداري، وأنشطة أخرى.

«الوطن» تنشر تفاصيل أسعار ومساحات المواقع المقترحة لأراضى الاستثمار بالمدن الجديدة

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح يأتي في إطار سعي أجهزة المدن الجديدة لدعم الخدمات المُقدمة لسكان الأحياء، وكذلك توفير فرص استثمارية تفي بطلبات المستثمرين، وتوفير فرص عمل ووظائف مباشرة وغير مباشرة لأبناء المدن الجديدة.

وأوضحت المصادر أنه على كل من يرغب من الشركات والأفراد في امتلاك قطعة أرض، الاطلاع على كراسة الشروط على موقع هيئة المجتمعات.

الأسعار تبدأ من 1000 جنيه وتصل لـ22 ألف جنيه للمتر المربع الواحد

ففي مدينة الشروق، تم طرح 3 قطع أراضٍ لنشاط «إداري، ومدرسة وحضانة» بنظام التخصيص المباشر، طبقا لقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية رقم (133، 134 ، 142 ، 145، 146 لعام 2020).

وأوضحت المصادر أن السعر التقديري للقطعة الأولى بمدينة الشروق والمخصصة لنشاط إداري، تبلغ مساحتها (1664) مترًا مربعًا، ورقمها 64 داخل منطقة خدمات الوجهة الشرقية، بسعر تقديري للمتر المربع 7525 جنيهًا.

وأضافت أن القطعة الثانية بنشاط حضانة تبلغ مساحتها 990 مترًا مربعًا، بسعر تقديري، يبلغ 6155 جنيهًا للمتر، وأن القطعة الثالثة بنشاط مدرسة تبلغ المساحة الإجمالية لها 5774 مترًا مربعًا، وأن السعر التقديري للمتر المربع الواحد يبلغ 7880 جنيهًا.

طرح قطعتين بمدينة دمياط الجديدة بنشاط تعليمي ومخازن

وفي مدينة دمياط الجديدة، تم طرح قطعتين بنشاط تعليمي، عبارة عن مدرسة، بمساحة 7024 مترًا مربعًا بسعر تقديري 5135 جنيهًا للمتر، وأراضي مخازن عبارة عن 4550 مترًا بسعر 2730 جنيهًا للمتر.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم طرح قطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 1986 مترًا مربعًا، بسعر تقديري 6835 جنيهًا للمتر المربع الواحد، وقطعة أرض بالمنطقة اللوجيستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بمساحة 51 فدانا، عبارة عن نشاط مخازن بسعر 1055 جنيهًا للمتر المربع الواحد، وقطعة بنشاط صناعي هندسي، بمساحة 12 فدانًا بسعر تقديري للمتر 980 جنيهًا للمتر.

طرح إنشاء جامعة بمدينة بدر

وفي مدينة بدر، تم طرح قطعة أرض بنشاط تعليمي عبارة عن جامعة على مساحة 29 فدانًا بسعر تقديري 1940 جنيهًا للمتر المربع.

وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة أرض لنشاط سكني تجاري بالمنطقة الترفيهية، بمساحة 25033 مترًا، بسعر تقديري يبلغ 8370 جنيهًا.

وتم طرح 4 قطع أراضٍ بمدينة الشيخ زايد، عبارة عن نشاط تجاري وطبي وإداري، حيث جاءت القطعة الأولى بنشاط تجاري بمساحة 22251 مترًا مربعًا بسعر تقديري 48560 جنيهًا للمتر المربع الواحد، وقطعة بنشاط طبي على مساحة 2815 بسعر تقديري 12275 جنيهًا للمتر، وقطعة على مساحة 804 مترًا بنشاط إداري، بسعر تقديري 61695 جنيهًا للمتر المربع الواحد.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر، أن النسبة البنائية لمعظم القطع لا تزيد على 40% من إجمالي مساحة معظم قطع الأراضي، وأن المساحات تحت الحجز، والزيادة طبقًا للتحديد النهائي من إدارة المساحة في أجهزة المدن، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، وعدم تجاوز قيد الارتفاع لـ«القوات المسلحة» في بعض المناطق، وأن مدة تنفيذ المشروعات تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى 10 سنوات، واستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، عبارة عن 10% جدية حجز، ونسبة 15% يلتزم الأفراد والشركات بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار، حال موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة الى 1% مصاريف إدارية و5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

وسيتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري لمدة 3 أعوام، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و5% مصروفات إدارية أخرى.