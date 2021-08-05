افتتاح أعمال تركيب 410 وصلات مياه منزلية في قرية رفاعة بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة بقرية رفاعة ونجع خيرية بمركز فرشوط، بطول 3400 متر، والمنفذة من قبل مؤسسة «الزهروان للتنمية المستدامة»، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس عبده صالح، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسن دياب، نائب مدير المشروعات التنموية بمؤسسة «الزهروان».

واستمع «الداودي»، خلال الافتتاح إلى جهود مؤسسة «الزهروان» في استبدال خطوط شبكة مياه الشرب بطول 3400 متر، والتي تم تركيبها وفقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات المصرية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، إضافة إلى جهود المؤسسة في تركيب 410 وصلات منزلية للأسر الفقيرة والمستحقة من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، فضلًا عن دورها في مد خطوط مياه عمومية للمناطق المحرومة من المياه النقية بقريتي حاجر الجبل وجزيرة الحمودي بمركز الوقف بطول 2000 متر طولية.

وأشاد «الداودي»، بالجهود التي تبذلها موسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية التي تسعي اليها الدولة المصرية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما البسطاء منهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة برفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والأكثر احتياجًا بمختلف ربوع الوطن.

وأضاف أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بشتي القطاعات الخدمية من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع تنمية وتطوير الريف المصري، مؤكداً أن القرى ستشهد طفرة غير مسبوقة في غضون الثلاثة سنوات المقبلة.

كما استمع «الداودي»، من أهالي القرية للعديد من المطالب التي وعد ببحثها ودراسة إمكانية تطبيقها، مؤكداً أن هناك العديد من قنوات التواصل التي تتيحها المحافظة للاستماع إلى شكاوى المواطنين، وفي مقدمتها اللقاء اليومي مع المواطنين بمقر مكتبه.