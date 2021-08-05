الشحات: الإسلام يشجع «حياة كريمة».. وتقديم الزكاة لـ«تحيا مصر» جائز

كشف الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تفاصيل مبادرة «أنفعهم للناس»، موضحًا أنها عبارة عن حملة لتوعية المواطنين نحو موقف الإسلام تجاه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وهي - مبادرة ما ينفع الناس - موجودة في القرآن.

وأضاف الشحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة تصب في الاتجاه الصحيح تماما، لأنها تبني إنسانا مصريا يتمتع بالعزة والكرامة ويحصل على احتياجاته الأساسية من المأكل والملبس والتعليم وكل ما يلزم الإنسان في حياته.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن حياة كريمة نوع من أنواع التنمية البشرية، مشددًا على أن تنمية الإنسان المصري هدف هام للإسلام والدولة المصرية، ومن ثم فإن مؤسسات الدولة الدينية تتكامل في هذا الإطار: «حسنا فعل مجمع البحوث الإسلام عندما أطلق هذه المبادرة ليبين موقف الإسلام، لأن بعض الناس قد يتشكك في حياة كريمة، والإسلام يدفع نحو هذه المبادرة ويشجعها، لأن كل ما يرفع كرامة الإنسان المصري ويحقق احتياجات الإنسان المصري فإنه هدف للإسلام».

وأكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على ضرورة وجود التوعية الإيجابية وتكاتف كل مؤسسات الدولة مثل المؤسسة الدينية والإعلامية والمجتمع المدني، ويجب أن يضطلع الكل بهذه المهمة، لا الدولة فقط.

وأردف: «خير الناس أنفعهم للناس، والقرآن الكريم قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ومن ثم فإننا مطالبون كلنا أن نقوم بهذا، وإن لم نستطع تقديم شيء، فيمكننا أن نخرج الزكاة لصندوق تحيا مصر من أجل مبادرة حياة كريمة».