المنشآت الفندقية: قطاع السياحة سيتعافى كليا من آثار كورونا بشتاء 2022

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه من المتوقع عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر إلى معدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا وذلك خلال شتاء عام 2022، مرجعا ذلك إلى قيام العديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر باستئناف رحلاتها خلال الفترة الحالية.

وأضاف «السياحة الروسية ستعود لشرم الشيخ والغردقة خلال الشهر الجاري بعد انقطاع نحو 6 سنوات، كما بدأت الأقصر استقبال رحلات من إسبانيا وفرنسا للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف».

الحركة السياحية الوافدة لمصر تسير بشكل تصاعدي

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية تسير حاليا بشكل تصاعدي، لافتا إلى أن عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة لوضعها الطبيعي خلال العام المقبل فإنه من الممكن أن يتخطى أعداد السياح الروس حاجز الـ 2 مليون سائح خلال 2022، كما أنه مع التقدم في تطعيم المواطنين المصريين بالأمصال المضادة لكورونا خلال الشهور المقبلة سيجعل العديد من دول أوروبا كالمانيا وبريطانيا وإيطاليا تستأنف رحلاتها من جديد لمصر.

أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام المقبل أعلى من نظيرتها هذا العام

وأشار الشاعر إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام المقبل ستكون أعلى من نظيراتها خلال العام الجاري، مرجعا ذلك إلى قيام العديد من دول العالم بالسماح لمواطنيها بالسفر للسياحة، موضحا أن الحركة من بداية العام ستكون جيدة ثم ترتفع خلال الصيف إلى أن تصل لذروتها خلال فصل الشتاء وتحديدا خلال الربع الأخير من عام 2022.

وأوضح الشاعر أن جميع الفنادق جاهزة لاستقبال أي أعداد من السياح يزورون مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه في ظل التزام الفنادق المصرية بتطبيق كل الإجراءات الصحية ومع زيادة أعداد السياح وتراجع نسب الإصابات داخل مصر بفيروس كورونا فقد يتم الطلب بأن تعود الفنادق لاستقبال النزلاء بنسبة 100% من السعة الاستيعابية للفندق بدلا من الـ 70% المطبقة حاليا.