«الري»: توفير قروض للمزارعين تسدد على 10 سنوات والدولة تتحمل الفوائد

قال الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية مهتمة بـتوفير قروض للمزارعين، موضحًا أنها أتاحت قرضًا يجرى سداده على 10 سنوات على أن تتحمل الدولة الفائدة، بالإضافة إلى اهتمامها برفع كفاءة الري الحقلي من 50% إلى 80%، نظرًا لكونه يوفر المياه ويزيد دخل المزارع، قائلا: «هذا كله له مردود اقتصادي ينعكس على المزارع، ويحسن ظروف البيئة والمياه الخارجة من المصارف».

وأضاف «إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخر الأخبار» المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الخميس، أن مصر تقع تحت خط الفقر المائي، والتعداد السكاني في زيادة، لذا فالدولة مهتمة بالاستفادة من وحدة الماء للحصول على أعلى إنتاج، مع توفير المياه للاستخدام في المشاريع الجديدة التي يستهدفها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل زراعة 4 مليون فدان.

وتابع: « الدولة لديها دعم فني لمساعدة المزارع الذي يطرح أيضًا خبرته بالتنسيق مع مراكز الأبحاث مع توجيه إرشاد وتدريب مستمر، وزيادة فرص العمل للشباب المصري»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح مبادرة من أجل استصلاح 1.5 مليون فدان في غرب المنيا، البوابة الشمالية لمحاور التنمية بصعيد مصر من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية.