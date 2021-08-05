الزراعة تقدم دعما فنيا لفلاحي 8 محافظات.. وتوجّههم لـ«الري بالتنقيط»

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، مواصلة القطاع وإداراته المختلفة، المرور على المحافظات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين في الحقول، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه، حيث جرى تنفيذ حملات المرور هذا الأسبوع بـ8 محافظات وتقديم الدعم الفني لمزارعيها.

من جانبه، قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنّه جرى تنفيذ حملات المرور من قبل مهندسي الإدارة على عدد من قرى محافظات: سوهاج، أسيوط، الإسكندرية، الفيوم، كفرالشيخ، فضلا عن النوبارية، بالتنسيق مع المعاهد البحثية المتخصصة.

وأشار عطا إلى أنّه جرى التأكيد على المزارعين بأهمية استخدام الري بالتنقيط واتباع الطرق العلمية الحديثة، خلال المرور على زراعات الموز بمحافظتي أسيوط وسوهاج، لمقاومة مرضى تورد القمة وتبرقش الأوراق بمحصول الموز، فضلا عن ضرورة الفحص الدوري والرش بإحدى المبيدات الحشرية المتخصصة لمكافحة الحشرات الثاقبة والماصة، والاعتدال في الري بعدم الإسراف أو التعطيش.

ولفت إلى المرور على بعض زراعات نطاق منطقتي (النهضة ومريوط) التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالإسكندرية، فضلا عن مشاتل الخضر بمحافظة الفيوم، لمتابعة تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بعمل مشاتل إنتاج شتلات الخضر، وجرى التنبيه على أصحاب المشاتل بنطاق الزيارة بالتعامل فقط مع الأصناف والهجن التجارية المسجلة فقط بوزارة الزراعة شراء التقاوى من مصدر موثوق به وبمستند شراء، وحال التعامل مع تقاوي كسر محلي أن تكون معتمدة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.

وأوضح أنّ الحملات المرورية شملت المرور على حدائق الموالح بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وزراعات المانجو في غرب النوبارية.

ومن جهته قال الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إنّه جرى عقد ندوتين إرشاديتين، بشأن أهمية اتباع نظم الري الحديث في محافظتي بني سويف، والدقهلية، لتوعية المزارعين بأهمية منظومة تحديث الري، والفوائد التي تعود عليهم من حيث زيادة الإنتاجية وترشيد استخدامات المياه.