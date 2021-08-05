نتائج الكونكور في موريتانيا 2021 وخطوات الحصول عليها

ينتظر طلاب السنة الأولى الإعدادية، نتائج الكونكور في موريتانيا 2021، التي من المتوقع ظهورها خلال ساعات، عبر موقع وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا.

نتائج الكونكور في موريتانيا 2021

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ماهو متعلق بـ«نتائج الكونكور» في موريتانيا 2021، ورابط البحث عن النتائح، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

- في البداية يتم فرز نتائج كونكور موريتانيا 2021، حسب رقم المقعد من خلال موقع وزارة التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح التعليمي.

- يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال المنصة التي خصصتها الوزارة أو الموقع وذلك بوضع رقم المقعد.

رابط إعلان نتائج الكونكور في موريتانيا 2021

وأعلنت وزارة التكوين والإصلاح التعليمي، أنه سيتم إعلان النتائج من خلال موقعها الرسمي أو من خلال منصة الوزارة موريباك 2021.

خطوات الحصول على نتائج الكونكور في موريتانيا 2021

ويستطيع طلاب السنة الأولى الإعدادية، الحصول على نتائج الكونكور في موريتانيا 2021 من خلال عدد من الخطوات، التي جاءت على النحو التالي:

- في البداية يجب الدخول على منصة «موريباك» لنتائج التلاميذ، أو الدخول على موقع وزارة التهذيب الوطني.

- ثانيا يتم إدخال الرقم السري الخاص بالطالب، وكتابة كلمة المرور الخاصة بكل طالب.

- في الخطوة الثالثة، يتم تسجيل رقم المقعد الخاص بالطالب والضغط على مربع عرض النتائج، وسوف تظهر نتائج كونكور 2021 أمامك.

موعد اختبارات الكونكور في موريتانيا 2021

وفي سياق منفصل، أكمل طلاب السنة الأولى بالمدرسة الثانوية الموريتانية، اختباراتهم في الفترة من 12 إلى 13 يوليو، إذ تمت الاختبارات وسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية صحة الطلاب، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل أعداد الإصابات بـ«كوفيد 19».