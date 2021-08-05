وزير التعليم: من يتحدث عن وجود تلاعب في نتائج الثانوية العامة «كاذب»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتائج الثانوية العامة 2021 جيدة جدا، ولا يشوبها شائبة، وأن أعمال تصحيح أوراق الإجابات تجرى بشكل منضبط إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري في عملية التصحيح، لتجنب أخطاء الماضى في رصد وتقدير الدرجات، منوها إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي مشكلات، رغم تحديات وصعوبات جائحة كورونا، قائلا: «من يتحدث عن وجود تلاعب في نتائج الثانوية العامة كاذب».

وزير التعليم: لا يوجد أى تلاعب في نتائج الثانوية العامة 2021

وأوضح «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتائج الثانوية العامة 2021 ستعلن منتصف أغسطس الجاري، لافتا إلى أنه رصدت 234 حالة غش في الامتحانات، وسيحرم 28 طالبا منهم من دخول الاختبارت لمدة عامين متتاليين، بسبب تداول ونشر بعض أجزاء من الأسئلة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مضيفا أنه لا يمكن المساواة بين الطالب المجتهد والآخر الغشاش.

وزير التربية والتعليم: نتائج الثانوية العامة 2021 ستكون متاحة فور اعتمادها

وقال وزير التربية والتعليم، إن نتائج الثانوية العامة 2021، ستكون متاحة لجموع الطلاب عقب اعتمادها، علاوة على نشرها بجميع مدارس الثانوية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، موضحا أن أعمال الامتحانات كانت مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة «البابل شيت»، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، ولم نرصد أي تجاوزات في أي من اللجان الامتحانية، بسبب حالة الانضباط التي فرضتها الوزارة على امتحانات الثانوية العامة، قائلا: «وزارة التعليم نجحت في الخروج بامتحانات الثانوية العامة إلى بر الأمان».

وأشار الوزير، إلى أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 أعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن شكل أسئلة الامتحانات تغير تماما، وأن الوزارة تسعى إلى تحديث وتطوير منظومة الامتحانات في مصر.