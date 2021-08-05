تغريدة لياسمين صبري تتسبب في حيرة المتابعين: «إيه العمق ده»

تسببت الفنانة ياسمين صبري، في حيرة متابعيها، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد نشرها تغريدة، يشير محتواها لرفض الإنسان القوي أن يعيش داخل قفص حتى لو كان يملك الكثير، حيث كتبت قائلة: «الروح مثل الملك صاحب الجاه العظيم لن ترضى بهذه الزينة، هي لا يرضيها إلا التحليق والقيادة، تخيل أسدا أو صقرا يعيش في قفص يقدم له ما يشتهيه احتمالية موته كبيرة أو يعيش لكنه يتحول لمسخ».

ياسمين صبري: الروح الملكة لا ترضى بالزينة فقط

وأثارت تغريدة ياسمين صبري حيرة المتابعين، فمنهم من فهم مغزاها، بينما البعض الآخر وقف حائرا أمامها، دون أن ترد ياسمين صبري على أيٍ من التعليقات.

وقال لها متابع: «هو مين الأدمن بتاعك؟ بتراجعي وراه ولا شغال من نفسه»، وكتب لها آخر قائلًا: «من الواضح إِنك عرفتي إن جمال العقل أعم وأشمل من جمال الجسد والمظهر الخارجي».

كما تساءل متابع قائلًا: «هو اللي مسك الأكونت شاعر ولا إيه يا جماعة؟» كما قدم آخر نصيحة لها بقوله: «إهدى يا مجدي غيرك كتير بيتمنى القفص ده وبيحسدك عليه».

ياسمين صبري: الوعي ليس إيجابي.. ومتابعون: إيه العمق ده؟

كما كتبت ياسمين صبري، «تغريدة» أخرى لم تنل استحسان بعض متابعيها الذين عبروا عن عدم فهمهم لهذه الكلمات، حيث كتبت قائلة: «الوعي ليس حالة من الإيجابية، الوعي لا يعدك بالإيجابية التي هي من أعظم مسببات الانفجار والانتكاسة، الإيجابية هي الحرب الداخلية المستمرة بين ذاتك الحقيقية التي يقع فيها الوعي وبين ذاتك المزيفة المحشوة بالأحلام الوردية».

ومن بين تعليقات المتابعين الذين أبدوا عدم فهمهم لمنشور ياسمين صبري: «الله عليكي يا أستاذة ايه العمق ده؟» ليرد عليه آخر قائلا: «طالما إنت فاهم العمق رجاء تفهمني، أنا رجل سطحى أخشى أن أغوص في الأعماق لئلا أغرق»، وقالت إحدى المتابعات: «أنا مش فاهمة حاجة هي بتقول إيه ياجدعان؟».