محمد حماقي يطلق «زيها مين» أولى أغنيات ألبومه «يا فاتني».. فيديو

أطلق النجم محمد حماقي، منذ قليل، أولى أغنيات ألبومه الجديد «يا فاتني»، الذي يعد الألبوم الثامن في مسيرته الغنائية.

محمد حماقي يطلق زيها مين مع عزيز الشافعي وتميم

الأغنية الأولى من الألبوم، تحمل عنوان «زيها مين»، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، ومن إنتاج شركة حماقي الجديدة «كيه أي ريكوردز».

وتقول كلمات الأغنية

حلوة وبتحلي أي مكان وتنوره

والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا

دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره

والله ما تلاقوا زيها

زيها مين بتهزروا

تؤمر تتأمر ماهى دى اللى عليها منمر

طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع

قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ونتسلطن

قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها

ليل يا عين ياليل يا عين يا ليل

عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين

ليل يا عين ياليل يا عين يا ليل

عين يا ليل يا عين يا ليل ياعين

يا عين يا ليل يا يا ليلة

يا ليل يا عين يا ليلة

يا عين يا ليل يا ليلة

يا ليل يا عين يا ليلة

الورد اتنقى بالواحده عشان خدها

يا جماعة مش ممكن لأه دى لا قبلها ولا بعدها

مبتدلعشى ماهى دلوعه لوحدها

الرقه يا ناس ربانى ربانى يا ناس بعدها

انا مش هاتكلم انا رافع ايدى مسلم

القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم

دانا مش هتكلم انا رافع ايدى مسلم

القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم.